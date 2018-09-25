المالية توافق على إعفاء بذور "دود القز" من الجمارك بشكل كامل

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء في بيان، إن وزارة المالية وافقت على توصياتها بإعفاء بذور دود القز من الجمارك بشكل كامل، وذلك استجابةً لمطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر.

وقال بيان للوزارة إن هذا الإجراء يدعم توجهات الدولة لإحياء منظومة إنتاج وصناعة الحرير في مصر، والتي تمتد لتشمل إنتاج الخيوط والسجاد والأقمشة الحريرية ووصولاً إلى إمكانية استخدامه في إنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل.

وأضاف أن تطوير صناعة الحرير في مصر تأتي في إطار مساعي الوزارة لتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والذي يعمل به نسبة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الإنتاجية والتصديرية لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.