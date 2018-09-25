أوراسكوم: المفاوضات مع الإسكان للحصول على قطعة أرض تخص عائلة ساويرس

كتبت- إيمان منصور:

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار اليوم الثلاثاء في بيان للبورصة إن ما ذكره رجل الأعمال، نجيب ساويرس، حول الاتفاق مع وزارة الإسكان كان للحصول على قطعة أرض بوسط القاهرة، تخص شركة خاصة أخرى تابعة لعائلة ساويرس.

وقال ساويرس، مالك أوراسكوم للاستثمار في تصريحات أمس إنه على وشك الانتهاء من اتفاق مع وزارة الإسكان للحصول على قطعة أرض بوسط القاهرة، دون أن يفصح على مكان قطعة الأرض.

وأضاف البيان اليوم أن الشركة تتخذ خطوات نحو الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية ومنها شركة النيل للسكر لتماشيها مع استراتيجية الشركة في هذا القطاع.

كما تتفاوض الشركة حاليًا على الاستحواذ على مصانع العصائر والألبان كخطوة أخرى مكملة للاستثمارات الشركة في هذا القطاع، بحسب البيان.

وقال إن مصنع العصائر والألبان وشركة النيل للسكر نقطة لانطلاقة قوية لقطاع الصناعات الغذائية للشركة.

ويتطلع ساويرس للاستحواذ على مصنع معطل للعصائر والألبان، لكنه لم يفصح عن اسم المصنع، بحسب ما ذكر أمس.