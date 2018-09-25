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الدولار يرتفع في أبوظبي الإسلامي ويلامس 18 جنيهًا مع بداية التعاملات

10:58 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
الدولار يرتفع في أبوظبي الإسلامي ويلامس 18 جنيهًا مع بداية التعاملات

الدولار

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الثثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، واستقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وصعد سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع مقابل 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في كريدي أجريكول عند 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.

واستقر أيضا سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

سعر الصرف الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي

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