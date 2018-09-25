البورصة تصعد مع بداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- إيمان منصور:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19% مع بداية التداولات، إلى مستوى 14227 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.
وكانت مؤشرات البورصة انخفضت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، وسط جلسة شهدت اتجاه المصريين نحو البيع، وتسجيل الأجانب والعرب صافي شراء، لينخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.42% إلى مستوى 14201 نقطة.
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