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البورصة تصعد مع بداية تعاملات الثلاثاء

10:35 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
البورصة تصعد مع بداية تعاملات الثلاثاء

أرشيفية للبورصة

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19% مع بداية التداولات، إلى مستوى 14227 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%.

وكانت مؤشرات البورصة انخفضت بشكل جماعي مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، وسط جلسة شهدت اتجاه المصريين نحو البيع، وتسجيل الأجانب والعرب صافي شراء، لينخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.42% إلى مستوى 14201 نقطة.

مؤشرات البورصة مؤشر EGX70 البورصة المصرية
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