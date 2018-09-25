برميل النفط فوق 80 دولارا لأول مرة منذ 2014

(مصراوي):

قفز خام القياس العالمي مزيج "برنت" بأكثر من 3% إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات فوق 81 دولارًا للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعدما استبعدت السعودية وروسيا أي زيادة فورية في الإنتاج على الرغم من دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة المعروض العالمي.

واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون من خارجها من بينهم روسيا في الجزائر، أول أمس الأحد، واختتم الاجتماع بدون توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات لتعويض انخفاض الإمدادات القادمة من إيران.

وارتفع خام برنت 2.40 دولار، أو ما يعادل 3.1%، ليبلغ عند التسوية 81.20 دولارًا للبرميل، بعدما لامس أعلى مستوى له خلال تعاملات اليوم عند 81.39 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.

وزاد الخام الأمريكي الخفيف 1.30 دولار، أو 1.8%، عند التسوية ليسجل 72.08 دولار للبرميل.

ورفضت السعودية أكبر منتج في أوبك، وروسيا أكبر المنتجين الحلفاء لها خارج المنظمة عمليًا، طلب ترامب باتخاذ إجراءات لتهدئة الأسعار في السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين: "لا أؤثر على الأسعار".

وقال الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي إن على أوبك أن "تخفض الأسعار الآن"، لكن وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه قال أمس الاثنين إن أوبك لم ترد بالإيجاب على مطالب ترامب.

وقالت شركتا تجارة النفط ترافيجورا ومركوريا إن برنت قد يرتفع إلى 90 دولارًا للبرميل بحلول عيد الميلاد، وقد يتجاوز 100 دولار في أوائل 2019 حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران من نوفمبر.

ويتوقع بنك الاستثمار "جيه. بي مورجان" أن تفضي العقوبات إلى فقد 1.5 مليون برميل يوميًا في حين حذرت مركوريا من أن ما يصل إلى 2 مليون برميل يوميًا قد تخرج من السوق.​