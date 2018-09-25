بنك القاهرة يشارك بـ 50 مليون جنيه في رأسمال صندوق "سواري فينشرز"

كتبت- منال المصري:

قال محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة، لمصراوي، إن مصرفه، وافق علي المشاركة في رأسمال صندوق سواري فينشرز، بقيمة 50 مليون جنيه.

وأضاف أن "البنك قرر المشاركة بنسبة 5% من رأسمال الصندوق.. أو 50 مليون جنيه، بهدف دعم الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية"، بحسب ما قاله رجائي.

ويبلغ رأسمال الصندوق مليار جنيه، ويشاك في رأسماله بنكي الأهلي ومصر ووزارتي الاتصالات، والاستثمار، ومؤسسات دولية منها البنك الأفريقي للتنمية، بحسب ما قاله رجائي.

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في تكنولوجيا المعلومات و الديجيتال.

وبحسب رجائي، فإن المحفظة الاستثمارية في بنك القاهرة تصل إلى 760 مليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.

وتخارج بنك القاهرة من مساهماته في إحدى صناديق الاستثمار المغلقة التابعة له بقيمة 360 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب رجائي، بصافي ربح للبنك 257 مليون جنيه.