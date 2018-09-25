وزير الصناعة يعيد تشكيل المجالس التصديرية نهاية الشهر الجاري

كتبت- إيمان منصور:

يصدر وزير التجارة والصناعة، نهاية الشهر الجاري قرارات إعادة تشكيل مجالس إدارات المجالس التصديرية، وذلك لانتهاء مدتها الرسمية، بحسب ما قاله رؤساء مجالس حاليين لمصراوي.

وقال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية حاليا، إنه يجرى التجهيز حاليا، لإعادة تشكيل المجلس، بكافة أعضاء إدارته ورئيسه الجديد الذي من المقرر أن يعلن عنه وزير التجارة والصناعة بنهاية الشهر الجاري.

وقال برزي إن مدة تشكيل إدارة المجلس الحالية والتي تستمر لـ 3 سنوات، انتهت في يوليو الماضي، لكن وزير الصناعة عمرو نصار أجل إعادة التشكيل لمدة 3 أشهر إضافية.

واتفق معه وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، في أنه بنهاية الشهر الجاري سيتم إعادة تشكيل كافة المجالس التصديرية بخلاف مجلسي الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية، واللذان قد تم تغييرهما حديثا.

وأضاف جمال الدين، أنه كان من المفترض أن يتم إعادة تشكيل إدارات تلك المجالس منذ ثلاثة أشهر ولكن التغيير الوزاري لوزير الصناعة في يونيو دفعه إلى تأجيل إعلان التشكيل الجديد لمدة 3 شهور.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إنه من المنتظر أن يعلن الوزير عمرو نصار عن التشكيل الجديد للمجالس التصديرية خلال الشهر المقبل وذلك بعد أن قرر في يوليو الماضي تأجيل إعادة التشكيل لمدة 3 أشهر.

وفي يوليو 2015، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، قرارًا، بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، وتضمن القرار إعلان أسماء الأعضاء والشركات لعدد من المجالس التصديرية.

ويبلغ عدد المجالس التصديرية 15 مجلسًا، ويضموا كل السلع التي تصدرها مصر، وهي التصديري للحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، للغزل والنسيج والمنسوجات، الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء والسلع المعدنية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، والأثاث، والكتب والمصنفات الفنية، وللجلود والمنتجات الجلدية، والتشيد والبناء، وصناعة الاستثمار العقاري، والصناعات اليدوية.