3 محافظات تستحوذ على أكثر من نصف شركات الاستثمار الداخلي العام الماضي

كتب - مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة الاستثمار استحواذ القاهرة الكبرى (القاهرة، والجيزة، والقليوبية) على 55.5% من عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي بنظام الاستثمار الداخلي، بعدد 5947 شركة من أصل 10719 شركة تم تأسيسها على مستوى الجمهورية بهذا النظام في نفس العام.

وبحسب بيانات التقرير السنوي المالي لوزارة الاستثمار، تصدرت القاهرة أكثر المحافظات التي شهدت تأسيس الشركات الجديدة، بنظام الاستثمار الداخلي، خلال 2017-2018 بعدد 3977 شركة بنسبة 37.1% من إجمالي الشركات المؤسسة بنفس النظام خلال العام.

وبلغ رأس المال المصدر للشركات التي تم تأسيسها في القاهرة بنظام الاستثمار الداخلي العام الماضي نحو 9.5 مليار جنيه، ووفرت 4071 فرصة عمل.

وجاءت الجيزة في المركز الثاني بين المحافظات بعدد 1268 شركة برأسمال مصدر نحو 3.7 مليار جنيه منها 681 مليون جنيه أموال أجنبية، حيث كانت المحافظة الأبرز من حيث الاستثمارات الأجنية في هذا المجال، ووفرت الشركات المؤسسة في الجيزة العام الماضي 1157 فرصة عمل.

وفي المركز الثالث جاءت الشرقية بعدد 1034 شركة برأسمال مصدر 552.3 مليون جنيه وفرت 4075 فرصة عمل، وفي الرابع القليوبية بعدد 702 شركة برأسمال مصدر 565.6 مليون جنيه.

ومن حيث عدد فرص العمل التي وفرتها هذه الشركات، تصدرت محافظة الإسكندرية بعدد 5648 فرصة عمل وفرتها 582 شركة تم تأسيسها خلال العام الماضي برأسمال مصدر 612.5 مليون جنيه، ثم الإسماعيلية بعدد 5173 فرصة عمل وفرتها 290 شركة برأسمال مصدر 123.7 مليون جنيه، ثم الشرقية، والقاهرة.

ومن حيث رأس المال المصدر للشركات المؤسسة بنظام الاستثمار الداخلي العام الماضي، تصدرت القاهرة المحافظات، وتلتها أسيوط بقيمة رأسمال مصدر نحو 8.7 مليار جنيه لعدد 294 شركة وفرت 2332 فرصة عمل، وجاءت بعدها الجيزة والإسكندرية.

ووفرت الشركات المؤسسة بهذا النظام على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي نحو 40.3 ألف فرصة عمل برأسمال مصدر نحو 27.5 مليار جنيه منه نحو 24.2 مليار جنيه من المصريين، ونحو 2.2 مليار جنيه من العرب، ونحو 1.1 مليار جنيه من الأجانب.

وأظهر التقرير الصادر مؤخرا، أن من بين هذه الشركات المؤسسة بنظام الاستثمار الداخلي العام المالي الماضي 6329 شركة في القطاع الصناعي برأسمال مصدر نحو 8.3 مليار جنيه وفرت 28.4 ألف فرصة عمل، و1027 شركة في القطاع الخدمي برأسمال 12.7 مليار جنيه وفرت 2883 فرصة عمل.

بينما توزعت الشركات الباقية إلى 1213 شركة في قطاع الإنشاءات، و1193 شركة في قطاع الزراعة، و756 شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و200 شركة في قطاع السياحة، وشركة واحدة في القطاع التمويلي.

وشهد العام الماضي تأسيس 19 ألفا و836 شركة بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، برأسمال مصدر نحو 49 مليار جنيه، ووفرت نحو 59.6 ألف فرصة عمل.

وتوزعت هذه الشركات بين 10719 شركة مؤسسة بنظام الاستثمار الداخلي، و9078 شركة مؤسسة وفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، و39 شركة وفقا لنظام المناطق الحرة.

ووفرت الشركات المؤسسة وفقا لقانون 159 نحو 17.3 ألف فرصة عمل برأسمال مصدر حوالي 20.7 مليار جنيه.

وتم خلال العام الماضي تأسيس وإلغاء 56 شركة منها 55 شركة بنظام الاستثمار الداخلي، بلغ رأسمالها المصدر نحو 32.2 مليون جنيه، وبعدد عمالة 211 شخصا.