تصل إلى 700 جنيه.. زيادة أسعار الأواني المنزلية وأطقم البورسلين

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار بعض الأدوات المنزلية بقيمة تتراوح بين 150 و700 جنيه خلال 3 أشهر الأخيرة، متأثرة بارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات المنزلية وخاصة أسعار الأواني وأطقم البورسلين، ارتفعت بعد زيادة أسعار الوقود والغاز الطبيعي مؤخرًا.

ورفعت الحكومة في يونيو الماضي، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح ما بين 17.4% و66.6%، حسب نوع المنتج البترولي، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي في بداية شهر أغسطس بنسب تصل إلى 75%.

وأضاف هلال أن سعر طقم الحلل الألومنيوم المتوسط ارتفع إلى 900 جنيه مقابل 750 جنيهًا، بنسبة زيادة تتراوح بين 100 و150 جنيهًا في الطقم الواحد.

"الأسعار ارتفعت علشان شركة مصر للألومنيوم رفعت الأسعار والطن وصل إلى 74 ألف جنيه، بعد ارتفاع أسعار الوقود، رغم إن سعر الألومنيوم بيتحدد حسب السعر العالمي"، بحسب هلال.

وأضاف هلال، أن أسعار أطقم البورسلين ارتفعت بنسبة 25%، بزيادة تتراوح بين 550 و700 جنيه في الطقم الواحد.

وبحسب هلال فإن أسعار أطقم البورسلين ارتفعت على مرحلتين الأولى بزيادة 250 جنيهًا بعد ارتفاع أسعار الوقود مباشرة، والثانية بنحو 300 جنيه منذ شهر، بدون سبب.

وأضاف هلال أن أطقم البورسلين يدخل في صناعتها استخدام أفران تعمل بالغاز الطبيعي وتحتاج طاقة عالية، ولكنه يرى أن هذة الزيادة كبيرة للغاية وغير مبررة.

ويتراوح سعر طقم البورسلين بين 2200 و2700 جنيه، مقابل 1700 و2000 جنيه قبل الزيادة، بحسب هلال.

ويتكون طقم المائدة المصنوع من البورسلين من نحو 42 قطعة ويشمل أطباق صغيرة وكبيرة فضلًا عن أكواب وفناجين.

ويرى هلال أن السوق يعاني حالة من الركود الشديد، وهناك احجام من المواطنين على الشراء، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وطالب هلال الشركات بالتمهل قبل رفع الأسعار، وحساب تكلفتها الجديدة بكل دقة ونزاهة قبل إقرار الزيادة، مشيرا إلى أن الرقابة الصناعية عليها دور كبير خلال هذة الفترة لمتابعة الأسعار التي تحددها الشركات.