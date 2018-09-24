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استطلاع بلومبرج يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.2% العام الجاري

05:26 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
استطلاع بلومبرج يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.2% العام الجاري

القاهرة- وكالات:

توقع استطلاع نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، شارك فيه عدد من الاقتصاديين، اليوم الاثنين، ان ينمو الاقتصاد المصري بنحو 5.2% خلال العام الجاري.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج في الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري، فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في العام المقبل، وبنفس النسبة في 2020.

وتوقع استطلاع بلومبرج نمو اقتصاد تونس بنسبة 2.5% خلال العام الجاري و2.9% العام المقبل و3.2% عام 2020.

وتوقع الاستطلاع نمو اقتصاد المغرب بنسبة 3.3% العام الجاري و3.8% العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن اقتصاد لبنان من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.9% العام الجاري، ثم سوف ترتفع وتيرة النمو لتصل إلى 2.4% العام المقبل و 3% عام 2020.

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