المضارب تبدأ توريد حصة أكتوبر من الأرز المحلي لوزارة التموين

كتبت- منار الرخ:

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن عددا من الشركات والمضارب بدأت في توريد الأرز المحلي الأبيض المخصص لشهر أكتوبر المقبل لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تمهيدا لصرفه لأصحاب البطاقات ضمن مقررات الشهر المقبل.

وأضاف شحاتة في بيان اليوم الاثنين، أنه من المقرر توريد كميات تتراوح من 38 ألفا إلى 40 ألف طن أرز أبيض معبأ خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات والمضارب التي ستورد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين ضمن مقررات الشهر المقبل إلى 50 شركة.

وذكر شحاتة أن هذه الشركات ستقوم بتوريد أي كميات تحتاجها وزارة التموين لتوفير الأرز المحلي للمواطنين سواء من خلال بطاقات التموين أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتلقت شعبة الأرز العديد من العروض بشأن توفير الأرز الأبيض من الخارج من نوعيات جيدة وتشبه الأرز المحلي المصرى من حيث الطعم واللون بسعر 370 دولارا للطن بما يعادل 6600 جنيه، بالإضافة إلى 200 جنيه تخليص، والتسليم فوري بمجرد التعاقد، بحسب شحاتة.

كما تلقت الشعبة عروضا بسعر الطن 350 دولارا بما يعادل 6250 جنيه للطن بجانب 200 جنيه تخليص، والتسليم خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، وفقا لشحاتة.

وقال شحاتة إن الأولوية للمنتج المحلي في إطار دعم المنتجات والسلع المصرية وتشجيع المزارعين على زراعة الأرز وفقا للمساحات المحددة من وزارة الري، حيث إن أصحاب المضارب والموردين يقومون بتوريد الأرز المحلي الأبيض بانتظام وفقا للتعاقدات مع وزارة التموين.

وأضاف شحاتة أن علي المصيلحي وزير التموين على تواصل مستمر مع شعبة الأرز بهدف توفير الكميات المطلوبة، وطرحها للمواطنين على بطاقات التموين، مضيفا أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم إصرار على الوقوف بجانب الدولة ودعم القيادة السياسية في ظل حرصها على توفير السلع الاساسية للمواطنين في مختلف المناطق.