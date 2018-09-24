ساويرس: مفاوضات مع وزارة الإسكان للحصول على قطعة أرض بوسط القاهرة

القاهرة- مصراوي:

قال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، اليوم الإثنين، إنه يجري مفاوضات مع وزارة الإسكان للحصول على قطعة أرض بوسط القاهرة.

وأضاف في مقابلة لتلفزيون CNBC على هامش مؤتمر جمعية الأعمال المصرية البريطانية، اليوم، "إحنا في المرحلة الأخيرة مع وزارة الإسكان للاتفاق على أرض محددة في وسط القاهرة"، لكنه رفض الإفصاح عن موقع ومكان الأرض.

وقال ساويرس إنه "يرغب خلال المرحلة المقبلة في التركيز للاستثمار في مصر، لكن على القائمين على ذلك تسهيل عملية الاستثمار لنا".

وبحسب ساويرس فإن حصيلة بيع شركته مينا للكوابل سيستثمرها في مصر، متوقعًا الانتهاء من الاستحواذ على شركة النيل للسكر قبل نهاية العام الجاري.

وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وافق أمس على الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر.

كما أعلنت شركة أوراسكوم الأسبوع الماضي، إتمام بيع شركتها مينا للكوابل بإجمالي مبلغ 90 مليون دولار.

ويتطلع ساويرس للاستحواذ على مصنع معطل للعصائر والألبان، لكنه لم يفصح عن اسم المصنع، بحسب ما ذكر اليوم.

وحول أعماله في كوريا الشمالية، قال ساويرس إنه لا يعتزم ضح استثمارات جديدة في كوريا الشمالية، بعدما حصل على موافقة الأمم المتحدة للاستمرار في العمل هناك، من خلال شركته كورويولينك.

وأضاف "أحنا فرحانيين قوي بالقرار ومعنديش موافقة بحاجة جديدة".

وكانت الأمم المتحدة أصدرت قرارًا في 11 سبتمبر العام الماضي، يلزم أعضاءها بإنهاء المشروعات المشتركة والشركات القائمة بينهم وبين جمهورية كوريا الشمالية أو الحصول على ترخيص بالاستمرار في المشروع المشترك.

وبحسب بيان شركة أوراسكوم أمس فإنها تلقت ردًا من السفارة المصرية بواشنطن يوم الخميس الماضي يفيد بحصولها على قرار استثنئاء لصالح الشركة للعمل في كوريا الشمالية، حسبما تم إبلاغها من وزارة الخارجية الأمريكية والبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة.