إيرادات "المستودعات المصرية" ترتفع إلى 341 مليون جنيه العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت نتائج أعمال شركة المستودعات المصرية العامة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، أنها حققت زيادة في الإيرادات خلال العام المالي الماضي بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2016-2017، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين.

وسجلت شركة المستودعات إيرادات إجمالية خلال عام 2017-2018 بقيمة 341 مليون جنيه مقابل 301 مليون جنيه في العام السابق عليه.

وبحسب البيان، حققت الشركة صافي أرباح خلال العام المالي الماضي بقيمة 87 مليون جنيه، كما قامت بإعداد مستودع مرغم الجمركي خلال العام الماضي طبقا للمقاييس العالمية.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة المستودعات المصرية العامة اليوم، بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية لاعتماد نتائج أعمال الشركات عن العام المالي 2017-2018 برئاسة محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتأسست شركة المستودعات المصرية العامة في ديسمبر 1943، وتدير مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة في تخزين كافة البضائع والحاويات في موانئ الإسكندرية, والدخيلة, ودمياط, والسويس, ونويبع, والأدبية, وسفاجا، بالإضافة إلى المستودع الجمركي العام بمنطقة النهضة، والمستودع الجمركي العام بالقباري.

وتمتلك الشركة أسطولا ضخما من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأي موقع بجميع أنحاء الجمهورية، بحسب الموقع الإلكتروني لها.