مجلس الملابس الجاهزة يستهدف زيادة صادراته 15% بنهاية العام الجاري

كتبت- إيمان منصور:

يستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، زيادة صادراته بنهاية العام الجاري إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة تصل إلى 15% مقارنة بالعام الماضي، بحسب بيان اليوم الاثنين للمجلس.

وقال البيان إن صادرات القطاع بلغت نحو 907 ملايين دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي مقابل 824 بمليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 10%.

وأوضح المجلس في بيانه، أن قطاع الصناعات النسيجية يعد أكبر القطاعات إسهاماً في التشغيل حيث تقدر العمالة في القطاع بنحو 1.5 مليون عامل، كما يساهم القطاع بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي و30% من الناتج الصناعي ونحو12% من الصادرات غير البترولية في 2017، وفقاً للهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول المستوردة للملابس الجاهزة من مصر بقيمه بلغت 480 مليون دولار بارتفاع قدره 14% خلال أول 7 أشهر من العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت صادرات مصر لأوروبا خلال نفس الفترة بنسبة 15% بقيمه صادرات 306 مليون دولار بزيادة 15%، مقارنة بنفس الفترة بحسب بيان المجلس.

وشملت أهم الدول المستورده من مصر تركيا بقيمة 84 مليون دولار بزيادة 21%، وإسبانيا بقيمة 79 مليون دولار وبريطانيا بنحو 59 مليون دولار بزيادة 8% وإيطاليا46 مليون دولار بنسبه نمو 6% ثم فرنسا بقيمة 29 مليون دولار بنسبه نمو 9%، وفقا للمجلس.

وقال البيان إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع حالياً، تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثله في الأجور، والكهرباء، والمياه والغاز الطبيعي بالإضافه إلى ارتفاع أسعار الطاقه الذي أدى إلى ارتفاع مصاريف النقل.

كما ارتفعت أسعار الخامات حيث أن من 60 إلى 70% من مستلزمات الانتاج يتم استيرادها من الخارج علماً بأن المكون المحلي للقطاع تصل إلى 40%.

وتضم أهم المشاكل التي تواجه القطاع، تأخر صرف المتأخرات الخاصة بنظام رد الأعباء لنحو 22 شهراً مع تزايد المنافسة الخارجيه بالأسواق الخارجيه خاصة من دول شرق آسيا والصين وهى أكبر الدول المصدرة في العالم والتي تمنح صادراتها دعماً بنحو17%.

ويخطط المجلس لزيادة حصة مصر السوقية للصادرات في الأسواق الحاليه وذلك من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة والبعثات الترويجية إلى الولايات المتحدة الأمريكيه ودول أوروبا اللذان يمثلان 55%، 30% من إجمالي صادرات القطاع.