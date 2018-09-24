البورصة تنخفض مع نهاية تعاملات الاثنين بضغط من مبيعات المصريين

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وسط جلسة شهدت اتجاه المصريين نحو البيع، وتسجيل الأجانب والعرب صافي شراء.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.42% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14201 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 12.2 مليون جنيه، و11.7 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 23.9 مليون جنيه.

ويأتي ذلك على الرغم من بيع الأجانب سندات لمصريين خلال جلسة اليوم بقيمة 45.7 مليون جنيه.

وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الأحد، بنسبة 1.26%، إلى مستوى 14261 نقطة، لتعوض جزءا من الخسائر التي مُنيت بها خلال الأسبوع الماضي تأثرا بعدة أسباب منها القبض على المتهمين في القضية المعروفة بـ "التلاعب بالبورصة"، إلى جانب التأثر بتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها الأسواق الناشئة حاليا.