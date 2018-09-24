توقعات بتراجع أسعار سمك المكرونة والجمبري بعد عودة الصيد بالسويس

كتبت- دينا خالد:

توقع تجار أسماك انخفاض أسعار السمك، مع بداية الشهر المقبل، مع قرار عودة الصيد في البحر الأحمر بعد توقف استمر نحو 7 أشهر.

وقال عبدة عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إنه يتوقع انخفاض أسعار الأسماك مع بداية الشهر المقبل وحتى نهاية العام، مع عودة الصيد في البحر الأحمر.

وأرجع عثمان هذا الانخفاض إلى تزامن فترة زيادة إنتاجية المزراع السمكية والتي تبدأ من أبريل حتى ديسمبر، مع فترة عودة الصيد في السويس مما يجعل العرض أكبر من الطلب فتنخفض الأسعار.

وهو ما اتفق معه طارق فهمي، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، قائلا، إن عودة الصيد في سواحل البحر الأحمر، سيخفض أسعار بعض أنواع الأسماك التي تأتي من من هذه المنطقة، كأسماك المكرونة السويسي والجمبري، بنحو 20% مما سينعكس على أسعار أسماك البلطي والبوري أيضا.

وأضاف فهمي أن انخفاض الأسعار سيظهر بشكل ملحوظ مع بداية الشهر المقبل، تزامنا مع وصول السمك من السويس إلى المحافظات والقاهرة.

وأضاف عثمان أن "لكل بحر موسمه، فبعد انتهاء موسم الصيد في البحر الأحمر، يليه موسم الصيد في البحر المتوسط، وتعطي المزارع أكبر قدرة إنتاجية لها مع بداية أبريل وحتى ديسمبر".

وكان موسم الصيد في البحر الأحمر قد بدء يوم السبت الماضي، بافتتاح موسم الصيد بميناء الأتكة بمنطقة الأدبية بالسويس، بعد توقفه لنحو 8 أشهر.

وخلال افتتاح موسم السمك قال عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إن أصحاب المراكب واللنشات سوف يقدمون حصة من الأسماك الشعبية حصيلة الصيد لتباع بأسعار مخفضة في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

ويتراوح سعر كيلو سمك البلطي بين 21.5 و23.5 جنيه، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 90 و160 جنيها وكيلو الكابوريا إلى بين 30 و125 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 270 و310 جنيهات، وكيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيها.