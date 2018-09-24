انخفاض أسعار الأسمنت 50 جنيها لمواجهة ركود الطلب وإنعاش السوق

كتبت- منار الرخ وشيرين صلاح:

تراجعت أسعار الأسمنت في الأسواق منذ بداية الأسبوع الحالي، بقيمة وصلت إلى 50 جنيهًا، بحسب ما قاله أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأوضح الزيني أن قيمة الانخفاض في الأسعار تتراوح بين 30 إلى 50 جنيهًا بحسب كل شركة، في محاولة من أصحاب الشركات لإنعاش الأسواق.

وسجل سعر طن شركة العربية للأسمنت المسلح 900 جنيه للطن، وسعر شركة أسمنت بورتلاند طرة 830 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 830 جنيهًا للطن، بحسب الزيني.

وبلغ سعر أسمنت سيناء 850 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 810 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 850 جنيهًا.

وقال أسامة الهادي، صاحب مستودع أسمنت، إن الأسواق في حالة من الركود، وإن "سحب الأسمنت شبه متوقف تماما"، مضيفا أن متوسط أسعار الأسمنت في السوق تتراوح بين 810 إلى 900 جنيه للطن للمستهلك.

وبحسب تصريحات لمسئولين بشعبة الأسمنت الأسبوع الماضي فإن صناعة الأسمنت في مصر تعاني من زيادة العرض عن الطلب، وهو ما يحد من قدرتهم على رفع الأسعار من اجل مواكبة الزيادة في التكلفة.

وقال رئيس شعبة صناعة الأسمنت، باتحاد الصناعات، مدحت اسطفانوس، خلال فعاليات مؤتمر (إنترسيم) لقطاع الأسمنت الأسبوع الماضي إن فائض الأسمنت في مصر يبلغ حالياً 30 مليون طن.

وكانت الدكتورة نهى بكر، المدير التنفيذي لشعبة صناعة الأسمنت، قالت خلال نفس المؤتمر، إن الطلب على الأسمنت في الستة أشهر الأولى من العام الجاري انخفض إلى نحو 25 مليون طن مقارنة بـ 26 مليون طن في نفس الفترة من 2017، أي إن الطلب انخفض بنحو مليون طن في الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأشارت إلى أن مخزون الأسمنت في مصر قد زاد خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018 بنحو 2.3 مليون طن ليصبح إجمالي المخزون 7.1 مليون طن.

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