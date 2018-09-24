أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس الأحد، تزامنا مع استقرارها في الأسعار العالمية خلال تعاملات أولى أيام الأسبوع اليوم حتى الآن.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 602 جنيه دون أي تغيير عن مستواه أمس، مع استقرار الأسواق العالمية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 516 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 688 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 4816 جنيها.

وعالميا، زاد الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1198.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:17 بتوقيت جرينتش بعد أن فقد ما يصل إلى 1.3% يوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وفي العقود الأمريكية الآجلة لم يطرأ تغير يذكر على الذهب عند 1201.6 دولار للأوقية. والتعاملات ضعيفة في آسيا اليوم الاثنين نظرا لإغلاق أسواق اليابان والصين.

واستقر الذهب اليوم مع صعود الدولار عقب أنباء عن إلغاء الصين محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لاستقاء الاتجاه فيما يتعلق بزيادات أسعار الفائدة، وفقا لرويترز.