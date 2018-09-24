غرفة القاهرة: إعادة تشكيل مجالس إدارات 8 شعب تجارية في نوفمبر المقبل

كتبت - منار الرخ:

قال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية في بيان اليوم الاثنين، إن الغرفة فتحت باب الترشح لثمانية من الشعب التجارية تمهيدا لإعادة مجالس إداراتها من جديد بعد انتهاء دوراتها الحالية.

وأضاف العربي، أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارات هذه الشعب في إطار لائحة النظام الأساسي للشعب التجارية النوعية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003.

ومن ضمن الشعب التجارية المزمع إعادة تشكيل مجالس إدارتها، وفقا للعربي، شعبة البصريات، وتجار الأحذية والمنتجات الجلدية، وأصحاب الشركات العاملة في مجال حماية البيئة، وتجار العدد والآلات، وتجار الساعات وقطع غيارها، وتجار العطارة، وأصحاب شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، وتجار الحدايد والبويات.

وذكر العربي أن جلسات تشكيل مجالس إدارات هذه الشعب ستبدأ 4 نوفمبر المقبل وتنتهي في 22 من نفس الشهر، مشيرا إلى حرص مجلس إدارة الغرفة على تفعيل هذه الشعب بما يصب في صالح هذه القطاعات في النهاية لأنها جزء من الاقتصاد العام الذي يسعى الجميع إلى تنميته وتطويره لتحقيق مصلحة البلاد في النهاية.

ودعا العربي أصحاب هذه الأنشطة بالتوجه إلى الغرفة لاستكمال مستندات انضمامهم للجمعيات العمومية لهذه الشعب تمهيدا لدخولهم انتخابات مجالس إداراتها خاصة أنه سيتم غلق باب قبول طلبات التجار للانضمام إلى الجمعيات العمومية لهذه الشعب في 25 من أكتوبر المقبل، وفقا للبيان.