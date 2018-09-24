6.4 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

سجل سعر كيلو الطماطم بين 3 و6.4 جنيه، وكيلو البطاطس بن 5.5 و7 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات بسوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و6.5 جنيه، والفاصوليا بين 13 و16 جنيها، والباذنجان البلدي بين 3.5 و5 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

ووصل سعر كيلو المانجو العويس إلى بين 20 و25 جنيها، والزبدية بين 16 و18 جنيها، والبلدي بين 12 و16 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 3 و6.4 جنيه.

البطاطس بين 5.5 و7 جينهات.

البصل بين 3.25 و4 جنيهات.

الكوسة بين 4 و6.5 جنيه.

الفاصوليا بين 13 و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5 جنيهات.

الملوخية 1.5 و2 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البامية بين 8 و12 جنيها.

القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 8 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و25 جنيها.

المانجو الزبدية بين 16 و18 جنيها.

المانجو البلدي بين 12 و16 جنيها.