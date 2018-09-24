نجيب ساويرس يدخل في تحالف عالمي لمستثمري الذهب

القاهرة- مصراوي:

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، إن قطب صناديق التحوط والذهب، جون بولسون، أنشأ تحالفا من المستثمرين يسعون إلى وضع ممارسات أفضل لحائزي الذهب، بينهم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس.

وقالت الصحيقة إن التحالف الذي أطلق على نفسه اسم "مجلس مساهمي الذهب"، أعلن عنه من خلال شركة الملياردير بولسن "بولسون آند كو".

وسيصدر المجلس تقارير للمحللين وسيتعاطى مع الإدارة لتحسين تخصيص رأس المال والاصلاح والحوكمة في شركات الذهب.

ويضم المجلس، مجموعة لا مانشا المملوكة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وقالت المجموعة إنهم يسعون إلى تعزيز "أفضل الممارسات" في صناعة الذهب.

ويمتلك ساويرس حصص أغلبية في شركتي التعدين عن الذهب، "إنديفر" الكندية، و"إيفولوشن" الأسترالية، من خلال شركة "لامانشا جروب" التابعة له، وفقا لصحيفة الفاينانشال تايمز.

وكانت الفاينانشال تايمز البريطانية ذكرت سابقًا إن ساويرس، يُخطط لإنشاء شركة استثمارية جديدة للاستحواذ على شركات تنقيب عن الذهب حول العالم.

ويأتي تشكيل المجموعة في أعقاب الانخفاض الكبير في أسهم شركات مناجم الذهب، التي تراجعت بنسبة 25٪ منذ بداية العام مقابل 9٪ في سعر الذهب إلى 1،206 دولار للأوقية.