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    قفزة كبيرة في أسعار البطاطس والكيلو يصل إلى 12 جنيها

    12:02 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    قفزة كبيرة في أسعار البطاطس والكيلو يصل إلى 12 جنيها

    كتبت- منار الرخ:

    قفزت أسعار البطاطس، خلال الأيام الماضية، بشكل كبير، ليتراوح سعرها بين 9 و12 جنيها للكيلو.

    وقال جمال علام نائب رئيس شعبة تجار الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع إلى انخفاض المعروض منها، وارتفاع تكلفة تخزينها في الثلاجات.

    وكانت أسعار البطاطس تتراوح بين 4 و5 جنيهات للكيلو، قبل أسابيع قليلة.

    وأوضح محسن الفيومي، عضو مجلس أمناء بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، أن "المعروض من البطاطس في السوق حاليا.. مخزنة في الثلاجات منذ العروة الشتوية.. لأن الصيف ليس موسم البطاطس".

    وأضاف الفيومي، أن تخزين البطاطس في الثلاجات يكلف التجار مبالغ كبيرة، وهو ما ساهم في ارتفاع سعرها.

    وتتراوح أسعار البطاطس في سوق العبور للجملة، اليوم الاثنين، ما بين 5.5 و7 جنيهات للكيلو.

    ومن المقرر أن يبدأ موسم زراعة البطاطس في العروة الشتوية في منتصف شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما قاله الفيومي.

    وأشار علام، إلى أن تلف بعض كميات البطاطس نتيجة عمليات التخزين غير السليم في بعض الأحيان، تؤثر أيضا على الكميات المعروضة في السوق، وترفع أسعارها.

    وساهم ارتفاع أسعار الخضروات بشكل رئيسي في تسجيل معدل التضخم الشهري مستوى 1.7% خلال أغسطس الماضي، والتي ارتفعت بنسبة 8%، مع ارتفاع أسعار البطاطس بنسبة 9.5%، بحسب ما قاله الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان سابق.

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