صندوق النقد: معدلات النمو في مصر بين الأعلى بمنطقة الشرق الأوسط

القاهرة- مصراوي:

وصفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، معدلات النمو الاقتصادي في مصر بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت في بيان صحفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إن الاقتصاد المصري يظهر علامات قوية على التعافي.

والتقت لاجارد مساء أمس بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بنيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة السنوية.

وكان صندوق النقد الدولي ويتوقع أن تكون معدلات النمو جيدة خلال الفترة القريبة المقبلة، خلال المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق مصر في يوليو الماضي.

وبحسب الصندوق فإن معدلات النمو يدعمها تعافي السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مع تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الاحتياطي النقدي ليغطي 7 أشهر من الوارادت.

ويتوقع صندوق النقد ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري إلى 5.5% مقابل 5.2% مقدرة لعام 2017-2018، بينما تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو خلال العام الجاري يصل إلى 5.8%.

وسجل معدل العام المالي الماضي، إلى 5.3% وذلك مقارنة بـ 4.2% في العام المالي السابق، ليحقق الاقتصاد المصري بذلك أعلى معدل نمو سنوي له منذ عشر سنوات.