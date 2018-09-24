بنك القاهرة يخطط لضخ ملياري جنيه قروض جديدة قبل نهاية العام الجاري

كتبت-منال المصري:

قال عمرو الشافعي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك يخطط لضخ 2 مليار جنيه تمويلات قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف الشافعي أن هذه التمويلات ستتوزع على قطاعات مختلفة مثل الأغذية والأسمدة وغير ذلك من المشروعات المختلفة.

وتابع أن محفظة الشركات شهدت زيادة بقيمة 6 مليارات جنيه خلال منتصف العام الجاري لتسجل 24.2 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

وبحسب طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فإن محفظة العقود في شركة التأجير التمويلي المملوكة لبنك القاهرة حققت مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي خلال ثلاثة أشهر من عمل الشركة.

وقال إن الشركة بدأت تحقق أرباح خلال3 أشهر من عملها فقط في نهاية يونيو الماضي.