"التجارة والصناعة" تكشف حقيقة تأجيل تطبيق الرسوم الصفرية على "السيارات الأوروبية"

كتبت - إيمان منصور:

نفى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ما تردد حول صدور تصريحات رسمية من أى مسئول بالوزارة بشأن تأجيل تطبيق الرسوم الصفرية على جمارك السيارات الأوروبية مطلع عام 2019.

وقال نصار، في بيان صادر عن الوزارة حصل مصراوي على نسخة منه، إن الوزارة حريصة على إصدار بيانات رسمية عبر المركز الإعلامى للوزارة لإتاحة الحقائق كاملة أمام وسائل الإعلام وجمهور الرأى العام.​