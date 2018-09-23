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الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

04:59 م الأحد 23 سبتمبر 2018
الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، في 10 بنوك عاملة بمصر، عند نفس أسعار الصباح.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه بنك مصر

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