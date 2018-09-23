البورصة تنتعش في جلسة الأحد بدعم من العرب والأجانب بعد أسبوع دامٍ

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب، وإعلان شركة أوراسكوم للاستثمار موافقة الأمم المتحدة على استمرار عملها في كوريا الشمالية من خلال شركتها كوريولينك.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.26% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14261.25 نقطة، ليعوض جزءا من الخسائر التي مُني بها خلال الأسبوع الماضي تأثرا بعدة أسباب منها القبض على المتهمين في القضية المعروفة بـ "التلاعب بالبورصة"، إلى جانب التأثر بتداعيات الأزمة المالية التي تمر بها الأسواق الناشئة حاليا.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.88%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 50.5 مليون جنيه، و23.6 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 74.1 مليون جنيه.

وقال محمد النجار، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "المروة" لتداول الأوراق المالية، إن إعلان شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اليوم حصولها على موافقة الأمم المتحدة للاستمرار في العمل بكوريا الشمالية، من خلال شركتها كورويولينك، ساهم في ارتفاع البورصة اليوم، حيث أعطى المتعاملين قدرا من الثقة.

وكانت أوراسكوم للاستثمار تقدمت بطلب رسمي للأمم المتحدة من خلال الحكومة المصرية لإعفائها من الخضوع لقرار الأمم المتحدة بإنهاء المشروعات المشتركة بين الشركات القائمة بينها وبين جمهورية كوريا الشمالية أعمال، بحسب بيان لها اليوم.

وأصدرت الأمم المتحدة قرارًا في 11 سبتمبر من العام الماضي، يلزم أعضاءها بإنهاء المشروعات المشتركة والشركات القائمة بينها وبين جمهورية كوريا الشمالية أو الحصول على ترخيص بالاستمرار في المشروع المشترك.

ويمتلك شركة كورويولينك، رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو مؤسس أول شركة لاتصالات المحمول في كوريا الشمالية.

وشهدت البورصة المصرية خسائر حادة خلال تعاملات الأسبوع الماضي خاصة جلستي الأحد والأربعاء الماضيين بنسب تراجع 3.61% و3.8% على التوالي.