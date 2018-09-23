بنك القاهرة يتفاوض للحصول على قروض بـ 100 مليون دولار قبل آخر 2018

كتبت - منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يتفاوض حاليا مع مؤسسات تمويل دولية للحصول على قروض بقيمة تتراوح بين 50 مليونا إلى 100 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف فايد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج أعمال البنك للعام المالي الماضي والنصف الأول من العام الجاري، أنه سيعاد ضخ التمويلات التي يتفاوض البنك للحصول عليها في تمويل الشركات واستيراد الخامات اللازمة للصادرات.

وأشار إلى أن البنك يراعي في مفاوضاته للحصول على قروض دولارية، أن تكون هذه القروض بسعر فائدة مناسب وفترة سداد مناسبة.

وارتفع صافي أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 827 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما قال طارق فايد خلال المؤتمر اليوم.

وقد يصل الحد الأقصى للحصة المقرر طرحها من أسهم البنك في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلى 49% من إجمالي الأسهم، وفقا لفايد.