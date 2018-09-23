في زيارة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركتي ممفيس والنيل للأدوية

كتبت- شيماء حفظي:

قام هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، شركتي ممفيس والنيل للأدوية التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بزيارة مفاجئة، تفقد خلالها سير العمل بالشركتين والأقسام الإنتاجية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزير على التفقد الميداني للشركات المتعثرة، والوقوف على حالة المصانع والمعدات والاستماع إلى رؤية الإدارة وممثلى العاملين بصورة مباشرة بما يدعم وضع خطط عاجلة لانتشال هذه الشركات من عثرتها، وذلك في ضوء ما توصلت إليه الدراسات التحليلية للشركات لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بكافة القطاعات.

وعقد توفيق، خلال زيارته للشركتين، اجتماعا مع الإدارة العليا والتنفيذية لكل شركة وذلك بحضورأحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث استمع إلى أبزر المشكلات والتحديات التي تواجه الشركتان ومقترحات ومطالب الإدارة لتحسين الأداء.

وأشار توفيق إلى المفاوضات الجارية مع وزارة الصحة فيما يخص عمليتي التسجيل والتسعير للمستحضرات التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة، مؤكدًا على التعاون التام من جانب وزارة الصحة لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجه شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام في ضوء التنسيق الكامل بين كافة الوزارات بما يخدم الصالح العام للدولة والمواطنين.

وأكد توفيق على تقديم الدعم الكامل من جانب الوزارة للنهوض بالشركات التابعة وضخ استثمارات جديدة بناء على دراسات جدوى اقتصادية متخصصة وتقييم فني دقيق لتحديد احتياجات التطوير وتحقيق التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة للشركات ويحافظ على المال العام، إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة وفتح أسواق تصديرية جديدة.