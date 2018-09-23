"جوميا" تطلق خدمة لتقسيط السلع المعمرة بالتعاون مع شركة أمان

كتبت- شيماء شلبي:

قالت شركة جوميا "موقع التسويق الإلكتروني"، إنها أطلقت خدمة لبيع السلع المعمرة بالتقسيط بالتعاون مع شركة "أمان" للخدمات المالية، من أجل دعم مفهوم شراء المنتجات بالتقسيط لتنشيط حركة التجارة من جانب، وتخفيف العبء عن المواطنين من جانب آخر.

وأضافت جوميا، في بيان اليوم الأحد، أنها أتاحت خدمة التقسيط من خلال موقعها الإلكتروني بمجرد ضغط المستهلك على خيار "طلب تقسيط"، واستكمال الأوراق المطلوبة ومن ثم الحصول على المنتج المراد شرائه في الوقت المناسب على أن يتم تحصيل أول قسط بعد شهرين من الشراء.

وتتطلب الخدمة الجديدة استكمال مجموعة من الأوراق أبرزها توفير صورة بطاقة العميل، وصورة بطاقة الضامن، على أن تكون كلا البطاقتين ساريتين وألا يقل سن أصحابهما عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما مع نهاية مدة التقسيط.

كما تتضمن هذه الأوراق إيصال مرافق حديث (كهرباء - غاز) على ألا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون العنوان المدون بالإيصال نفس العنوان الذي تمت فيه الزيارة وموضح به قيمة الاستهلاك، بحسب البيان.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن الخدمة الجديدة أصبحت متاحة للعاملين في القطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب الأملاك، وأصحاب الودائع وشهادات الاستثمار.

وقال هشام صفوت الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إن "جوميا أطلقت هذه المبادرة تحت شعار (قسط دلوقتي وادفع بعدين) بهدف المساهمة في توفير احتياجات العملاء بالتقسيط من خلال تعاقدها مع أمان، خاصة وأن نظام التقسيط يعمل على تقريب الفجوة بين الدخل الشهري للمواطنين والتزاماتهم الحياتية من خلال منظومة ذكية للتقسيط تصل إلى 36 شهرا".

وقالت الشركة إن التقسيط أصبح الحل السحري الذي يلجأ إليه المصريون لمواجهة غلاء الأسعار والحصول على التزاماتهم اليومية، بعد أن تجاوزت معدلات التضخم الشهرية 13%.

وارتفعت معدلات التضخم خلال العام الماضي إلى مستويات قياسية لم تبلغها في آخر 3 عقود، بعد موجة غلاء تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، وهو ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين.