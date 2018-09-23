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    بنك القاهرة يحصل على موافقة "المركزي" لفتح مكتب تمثيلي في الإمارات

    02:08 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    بنك القاهرة يحصل على موافقة "المركزي" لفتح مكتب تمثيلي في الإمارات

    مقر البنك المركزي

    كتبت-منال المصري:

    قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك تلقى موافقة من البنكين المركزيين المصري والإماراتي لفتح مكتب تمثيلي في دولة الإمارات .

    وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد للإعلان عن نتائج أعمال البنك في العام الماضي إن المكتب التمثيلي يستهدف تمويل الفرص الاستثمارية بين مصر ودول الخليج.

    وبحسب فايد إن الافتتاح الرسمي للمكتب التمثيلي سيكون خلال الشهرين القادمين.

    ويستهدف البنك للتوسع في دول أفريقيا بهدف دعم التجارة بين مصر والدول الأفريقية حيث يمتلك بنك القاهرة مكتب تمثيلي له في أوغندا وتم هيكلته وتدعيمة بخبرات وكوادر مصرفية حتى يصبح انطلاقة لتمويل التجارة بين دول القارة.

    طارق فايد بنك القاهرة البنك المركزي الإمارات

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