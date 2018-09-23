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    بعد هبوطها 3 جنيهات أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر اليوم؟

    02:07 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    بعد هبوطها 3 جنيهات أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر اليوم؟

    الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، دون تغير عند مستوياتها أمس السبت، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية، وذلك بعد أن هبطت أمس 3 جنيهات.

    وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب عيار 21 استقرت اليوم عند 602 جنيه للجرام وهو سعر أمس.

    وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 516 جنيهًا، والذهب عيار 24 نحو 688 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4816 جنيهًا.

    أسعار الذهب الأسواق العالمية غرفة القاهرة التجارية

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