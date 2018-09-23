ساويرس يحصل على موافقة الأمم المتحدة لاستمرار أعماله بكوريا الشمالية

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، اليوم الأحد إنها حصلت على موافقة الأمم المتحدة للاستمرار في العمل بكوريا الشمالية، من خلال شركتها كورويولينك.

وأضافت في بيان صحفي أرسلته للبورصة أنها كانت قد تقدمت بطلب رسمي للأمم المتحدة من خلال الحكومة المصرية لإعفائها من الخضوع لقرار الأمم المتحدة بإنهاء المشروعات المشتركة بين الشركات القائمة بينها وبين جمهورية كوريا الشمالية أعمال.

ويمتلك شركة كورويولينك، رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهو مؤسس أول شركة لاتصالات المحمول في كوريا الشمالية.

وكانت الأمم المتحدة أصدرت قرارًا في 11 سبتمبر العام الماضي، يلزم أعضاءها بإنهاء المشروعات المشتركة والشركات القائمة بينهم وبين جمهورية كوريا الشمالية أو الحصول على ترخيص بالاستمرار في المشروع المشترك.

وبحسب بيان شركة أوراسكوم فإنها تلقت ردًا من السفارة المصرية بواشنطن يوم الخميس الماضي يفيد بحصولها على قرار استثنئاء لصالح الشركة للعمل في كوريا الشمالية، حسبما تم إبلاغها من وزارة الخارجية الأمريكية والبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة.

وعلق ساويرس، مالك شركة كورويولينك، في تدوينة له على موقع تويتر "أخبار عظيمة بالنسبة لي ولشركة أوراسكوم للاستثمار، مبروك الأمم المتحدة منحت استنثاء لشركة كورويولينك، شركة المحمول الخاصة بنا في كوريا الشمالية".