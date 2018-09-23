أمين عام أوبك: المنظمة ليست كيانا احتكاريا

الجزائر - (د ب أ):

أكد محمد سنوسي باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن المنظمة ليست كيانا احتكاريا، بل هي أرضية شاملة تعمل لصالح المنتجين والمستهلكين من أجل استقرار أسعار البترول.

وقال باركيندو، في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وشركائها الذي بدأ اليوم في الجزائر، إن " العمل الذي نقوم به هو عمل جماعي لأن الكل يعمل من أجل مصلحة الجميع لتقريب وجهة نظر الشركاء وتطبيق بيان التعاون".

ويشارك في الاجتماع 24 بلدا، بينهم 10 وزراء للطاقة.