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    غرفة صناعة الحبوب تعلن توفير المكرونة لصالح وزارة التموين بتخفيض 10%

    12:33 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    غرفة صناعة الحبوب تعلن توفير المكرونة لصالح وزارة التموين بتخفيض 10%

    صورة أرشيفية لرف مكرونة بأحد المحلات

    كتبت- منار الرخ:

    أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عن توفير كميات كبيرة من المكرونة وتوريدها لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة 10%، مقارنة بالأسعار المتداولة بالأسواق.

    وقالت بيان من اتحاد الصناعات اليوم الأحد إن هذه الكميات ستطرح على بطاقات التموين، وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

    وأضاف البيان أن هذا يأتي في إطار العمل على توفير السلع الأساسية للوزارة وتغيير نمط الاستهلاك لدى المواطنين باعتبار سلعة المكرونة سلعة أساسية وتقليل الضغط على شراء الأرز من جانب المواطنين .

    وقال وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في البيان إن الغرفة لديها استعدادا كبيرا لتوفير سلعة المكرونة بأجود المنتجات ونوعيات فاخرة، لتكون سلعة أساسية على بطاقات التموين مثل سلع الأرز والزيت والسكر.

    وأضاف المشد إن ذلك سيعمل على تفادي حدوث أي أزمات في سلعة الأرز وسيقلل من الإقبال عليه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في توفير سلعة المكرونة للمواطنين بجانب الأرز.

    وزارة التموين غرفة صناعة الحبوب المكرونة أسعار مخفضة بطاقات التموين

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