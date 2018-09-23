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    وزير الطاقة الروسي: سياسة العقوبات يمكن أن تضع أمن الطاقة في خطر

    12:31 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    وزير الطاقة الروسي: سياسة العقوبات يمكن أن تضع أمن الطاقة في خطر

    الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي

    الجزائر - (د ب أ):

    قال الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن سياسة العقوبات والحروب التجارية، يمكن أن تضع أمن الطاقة في خطر.

    وأضاف نوفاك، الذي ترأس مناصفة مع نظيره السعودي، خالد الفالح، الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لدول أعضاء منظمة اوبك وغير اوبك، الذي انطلق اليوم في الجزائر، إن "العقوبات التي تفرضها بعض الدول والحروب التجارية من شأنها أن تؤدي إلى عدم قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات التي تواجهه"، في إشارة واضحة إلى العقوبات الأمريكية.

    وأشار نوفاك إلى أن المقاربة المشتركة بين دول أوبك وغير أوبك، سمحت للجميع بالوصول إلى نتائج جيدة، وبلوغ الهدف بفضل هذا الجهد المتناسق بين اعضاء اوبك والشركاء من خارجها، الذي ادى إلى بناء ثقة مهمة.

    وأضاف " نحن في نهاية 2018، لا بد أن ننظر في تعاوننا ومواجهة التحديات التي تواجهنا يوميا بالرغم من أن وضعية الأسواق أفضل".

    وتابع :" يجب أن نحمي أرضية التعاون حتى نواجه التحديات بمهنية، ينبغي أن نفكر معا لمواجهة هذه التحديات مستقبلا، لا بد من الحوار بين المنتجين والمستهلكين واستمراره وتفادي التقلبات التي تؤثر علينا جميعا".

    وأكد نوفاك أن التعاون المشترك، سيضمن استقرار السوق على المدى الطويل.

    الكسندر نوفاك وزارة الطاقة الروسية خالد الفالح منظمة اوبك

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