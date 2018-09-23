البترول تبدأ تجارب إنتاج بنزين 92 و95 عالي الأوكتين

كتب- مصطفى عيد:

انتهت وزارة البترول من تنفيذ مشروع جديد لإنتاج البنزين عالي الأوكتين 92 و95 وجاري حاليًا تجارب بدء التشغيل، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وقال محمد على حسنين رئيس شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، والتي تعمل على المشروع إنه سيؤدي لمضاعفة إنتاج الشركة بزيادة حوالي 700 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية 219 مليون دولار.

كما سيسهم المشروع الجديد في زيادة حصة الشركة من إجمالي الاستهلاك المحلي للبنزين من 11% إلى 20% وزيادة إنتاج البوتاجاز ليصل إلى 38 ألف طن سنوياً، وفقًا للبيان.

وجاء ذلك خلال اجتماع رأسه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي الماضي لشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك).

وقال الملا في البيان إن استراتيجية الوزارة حالياً تهدف إلى الاستمرار في رفع كفاءة وتنفيذ وحدات إنتاجية جديدة لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق المحلي.

وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة إنتاج البنزين والبوتاجاز من خلال إنشاء وحدات جديدة أو من خلال مشروعات التكسير الهيدروجيني لتحويل المازوت ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز .