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    وزير الطاقة السعودي: الأسعار الحالية للنفط مرضية للجميع

    12:20 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    وزير الطاقة السعودي: الأسعار الحالية للنفط مرضية للجميع

    خالد الفالح وزير الطاقة السعودي

    الجزائر - (د ب أ):

    أكد خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، اليوم الأحد أن الاسعار الحالية للنفط مرضية للجميع، مشددا على ضرورة ضمان توازن بين الطلب والعرض.

    وقال الفالح، في كلمته بصفته رئيسا للاجتماع العاشر للجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين دول منظمة "أوبك" وشركائها، الذي انطلق اليوم في الجزائر، إن التوازن بين الطلب والعرض مطلوب وضروري، داعيا إلى تزويد السوق بما يحتاجه، وتجنب أن تكون هناك انقطاعات لتفادي اهتزازات قد تؤثر على استقرار السوق.

    وأضاف " انا واثق من أن العرض سيكون كافيا بعد اتخاذ الاجراءات على المدى الطويل، العمل الذي قمنا به وسنقوم يساعد على استقرار السوق الذي يبقى في غاية الأهمية لاقتصادات العالم".
    ودعا الفالح، إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي بين المنتجين والمستهلكين، واستحداث آلية للتعاون بين دول أوبك وخارجها، لمواجهة تقلبات السوق والزيادة المفرطة في الانتاج.

    وابدى الفالح رضاه عن مستوى السوق العالمية الحالية وذلك بفضل التعاون بين دول اوبك وخارجها، حتى لو كان المحيط غير جيد ومتذبذب.

    وقال :" يجب علينا أن نقدم الثقة اللازمة للأسواق ونواصل الجهود ونبقى تحت القيادة المشتركة، ونرجو أن تلتحق دولا أخرى لأن شروط السوق تهم الجميع".

    خالد الفالح وزير الطاقة السعودي النفط

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