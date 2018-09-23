التخطيط : أكثر من ملياري جنيه لتطوير الخدمات الشبابية والرياضية هذا العام

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الخدمات الشبابية والرياضية تحظى بنسبة اعتمادات جيدة من خطة العام المالي الحالي، بحسب بيان حصل عليه مصراوي اليوم.

وأشارت السعيد إلى أن الخطة خصصت نحو ملياري جنيه لتطوير الخدمات الشبابية والرياضية تضمنت نحو 1.120 مليار جنيه كاستثمارات حكومية بما يشكل نسبة 56٪، وحظت الخدمات الشبابية نحو 550 مليون جنيه من تلك الاستثمارات بينما كان نصيب الخدمات الرياضية منها حوالي 570 مليون جنيه.

وحول الخدمات الشبابية أشارت السعيد، إلى أن الخطة وجهت حوالي 1.162 مليار جنيه للبرامج الشبابية للعام المالي الجاري، تتضمن 550 مليون جنيه استثمارات حكومية للبرامج الشبابية بما يشكل نسبة 47٪ من الإجمالي.

وتابعت السعيد أن الخطة تضمنت أيضاً حوالي 497.2 مليون جنيه ممولين من باب الدعم والمنح بنسبة 43٪.

وجاءت المصروفات العامة المُستهدفة لقطاع الخدمات الرياضية والتي تضمنت 854 مليون جنيه للبرامج الرياضية في خطة العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018-2022، منها 520 مليون جنيه استثمارات حكومية للبرامج الرياضية بما يشكل نسبة 61٪ من الإجمالي.

وأوضحت السعيد أن إجمالي المبالغ الموجهة للبرامج الرياضية تضمن عددًا من البرامج، منها 473 مليون جنيه موجهه لبرامج الاستثمارات الرياضية و 72.3 مليون جنيه لبرنامج التنمية الرياضية إلى جانب 81.9 مليون جنيه لبرنامج الأداء الرياضي فضلاً عن تخصيص 38.6 لبرنامج الرقابة والمعايير، إلى جانب تخصيص 96.4 مليون جنيه و5.3 مليون جنيه لبرنامجي الخدمات المساعدة والطب الرياضي على الترتيب، كما تخصص الخطة حوالي 14.5 مليون جنيه لبرنامج الدراسات الفنية وتطوير المشروعات.