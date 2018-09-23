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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:32 ص الأحد 23 سبتمبر 2018
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، في 10 بنوك عاملة بمصر، عند نفس مستوى نهاية تعاملات الخميس.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في البنك الأهلي 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

    وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.87 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

    الجنيه المصري سعر الدولار سعر الصرف البنوك المصرية الدولار اليوم

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