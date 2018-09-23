البورصة تفتتح أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% مع أول 15 دقيقة في التداولات، إلى مستوى 14168.6نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات الخميس الماضي، منخفضا بنسبة 0.11%، إلى مستوى 14083 نقطة.

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي خسائر كبيرة تأثرا بالقبض على عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة"، إلى جانب التأثر بتداعيات الأزمة المالية في الأسواق الناشئة.