  • عاجل:"جرس الحصة ضرب".. انطلاق قطار الدراسة -تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

    البورصة تفتتح أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات

    10:24 ص الأحد 23 سبتمبر 2018
    البورصة تفتتح أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات

    أرشيفية

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

    وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.6% مع أول 15 دقيقة في التداولات، إلى مستوى 14168.6نقطة.

    كما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.35%.

    وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات الخميس الماضي، منخفضا بنسبة 0.11%، إلى مستوى 14083 نقطة.

    وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي خسائر كبيرة تأثرا بالقبض على عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة"، إلى جانب التأثر بتداعيات الأزمة المالية في الأسواق الناشئة.

    مؤشرات البورصة البورصة مؤشر EGX70

    الخبر التالى:

    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان