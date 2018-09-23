لسداد المصروفات والفواتير.. كيف تحصل على كارت طلاب الجامعة من البنوك؟

كتبت- منال المصري:

يعمل بنكا مصر والأهلي المصري حاليًا على التوسع في إصدار الكروت المدفوعة مقدمًا لطلبة الجامعات.

ويتيح البنكان هذه الكروت بدون أي مصروفات إدارية بهدف تسهيل سداد المصاريف الدراسية إلكترونيًا أو تسديد أي فواتير تخص الطلبة.

وتسمح هذه البطاقة باستقبال تحويلات من الخارج من أولياء أمور هؤلاء الطلاب المغتربين بالخارج.

شروط إصدار الكارت؟

يتم إصدار الكارت المدفوع مقدمًا للطالب من سن 16 عامًا بصورة الرقم القومي للطالب وكارنية الكلية.

ويسلم البنك الكارت المدفوع مقدمًا للطالب بمجرد تسجيل بياناته على سيستم البنك خلال دقائق.

طريقة شحن الكارت المدفوع مقدمًا:

يشحن الطالب البطاقة المدفوعة مقدمًا من ماكينات الصراف الآلي المتشرة داخل الجامعات أو خارج الجامعات بشرط توافر خدمة الإيداع بالماكينة حيث يدخل الطالب الكارت ثم الرقم السري ثم يبدأ الإيداع.

كما يمكن شحن الكارت من خلال أي فرع من فروع البنك.

خدمات الكارت:

يسمح الكارت للطلاب، بسداد المصروفات الدراسية من خلال نقاط البيع داخل الجامعة أو لدى التجار خارج الجامعة.

ووقع بنك مصر بروتوكولات تعاون مع جامعات في بنك مصر 7 جامعات تضم القاهرة، وبنها، وقناة السويس، وأسيوط، وسوهاج ودمنهور وعين شمس، بينما وقع البنك الأهلي مع 17 جامعة لتقديم خدمة السداد والتحصيل الإلكتروني للمصروفات والرسوم الدراسية الخاصة بالطلاب.

وتهدف البنوك العامة من تقديم هذه الخدمة دعم رؤية الدولة فيالاتجاه لميكنة المدفوعات والتقليل من تداول الكاش وكذلك تحقيق الشمول المالي، وجذب شريحة الشباب في الدخول بالجهاز المصرفي من سن مبكرة.