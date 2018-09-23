أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

البنك الأهلي: 900 مليون جنيه حصيلة التجارة الإلكترونية العام الماضي

04:00 ص الأحد 23 سبتمبر 2018
البنك الأهلي: 900 مليون جنيه حصيلة التجارة الإلكترونية العام الماضي

البنك الاهلي

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن حصيلة التجارة الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للبنك بلغت 900 مليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي.

وأضاف فاروق، أن البنك الأهلي يستهدف نمو التجارة الإلكترونية إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، إن كافة البطاقات المصدرة من فيزا وماستركارد بكافة أنواعها مستمرة بعد إطلاق البطاقة الوطنية ذات العلامة

التجارية المصرية.

وأشار فاروق، إلى أن مصر بها 100 مليون مواطن، بينهم 20 مليون فقط لديهم بطاقات بلاستيكية وبالتالي تحتاج لأعداد هائلة من البطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات الخصم المباشر.

وأوضح أن هناك 50 مليون مواطن يُستهدف إدخالهم الجهاز المصرفي لتحقيق الشمول المالي وجزء كبير منهم سيتم عبر إصدار البطاقات الخاصة بالمنظومة الوطنية.

البنك الأهلي المصري التجارة الإلكترونية ماستركارد

الخبر التالى:

قطاع الأعمال تتفق مع الزراعة والصناعة على بدء زراعة قطن قصير التيلة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان