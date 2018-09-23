البنك الأهلي: 900 مليون جنيه حصيلة التجارة الإلكترونية العام الماضي

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن حصيلة التجارة الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للبنك بلغت 900 مليون جنيه في نهاية العام المالي الماضي.

وأضاف فاروق، أن البنك الأهلي يستهدف نمو التجارة الإلكترونية إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، إن كافة البطاقات المصدرة من فيزا وماستركارد بكافة أنواعها مستمرة بعد إطلاق البطاقة الوطنية ذات العلامة

التجارية المصرية.

وأشار فاروق، إلى أن مصر بها 100 مليون مواطن، بينهم 20 مليون فقط لديهم بطاقات بلاستيكية وبالتالي تحتاج لأعداد هائلة من البطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات الخصم المباشر.

وأوضح أن هناك 50 مليون مواطن يُستهدف إدخالهم الجهاز المصرفي لتحقيق الشمول المالي وجزء كبير منهم سيتم عبر إصدار البطاقات الخاصة بالمنظومة الوطنية.