البنك الزراعي يبدأ تحصيل قروض البتلو بقيمة 100 مليون جنيه كمرحلة أولى

كتبت- منال المصري:

قال تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك بدأ في تحصيل القروض في مشروع البتلو بالدورة التشغيلية الأولى بقيمة 100 مليون جنيه، دون أي تعثر في سداد هذه القروض.

وأشار جمعة، إلى أن البنك انتهى من ضخ 500 مليون جنيه في مشروع تمويل البتلو بفائدة 5% متناقصة على ثلاث مراحل بواقع 100 مليون جنيه شريحة أولى من وزارة المالية، و400 مليون جنيه من البنك المركزي على شريحتين.

وأضاف نائب رئيس البنك، أن هذه التمويلات استفاد منها أكثر من 3300 مقترض بعدد يتجاوز 35 ألف رأس ماشية تم تمويلها.

"البنك المركزى ساهم بدور كبير في نجاح مشروع البتلو عبر تخصيص 400 مليون جنيه تمويلات على شريحتين في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بحسب جمعة.

وأوضح جمعة، أن العملاء يقبلون على شراء البتلو المحلي أكثر من المستورد مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب منها: ميل المقترضين إلى البتلو المحلي الذين اعتادوا على تربيته، وزيادة تكلفة تربية البتلو المستورد الذي يحتاج إلى أماكن واسعة للتربية.

وكانت وزارة المالية خصصت في بداية المشروع 100 مليون جنيه، ثم ساهم المركزي في دعم هذا المشروع بتخصيص 400 مليون جنيه على شريحتين تحت مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.

ويهدف مشروع البتلو، إلى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من اللحوم الحمراء بالأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وتقليص الفجوة في البروتين الحيواني، وفقا لما قاله جمعة.