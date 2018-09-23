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بنك التنمية الصناعية يوافق على ضخ 300 مليون جنيه لشركتين تأجير تمويلي

01:30 ص الأحد 23 سبتمبر 2018
بنك التنمية الصناعية يوافق على ضخ 300 مليون جنيه لشركتين تأجير تمويلي

بنك التنمية الصناعية

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إن البنك وافق الأسبوع الماضي على ضخ تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 ملايين جنيه مناصفة بين شركتين في التأجير التمويلي.

وأضاف المصدر لمصراوي أن القرض يهدف إلى سداد الأعمال التشغيلية للشركتين لمدة عام.

وبحسب المصدر، فإن إجمالي محفظة ائتمان الشركات بلغت 6.5 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، تتوزع بين 5.1 مليار جنيه قروض مباشرة و1.4 مليار جنيه قروض غير مباشرة تتمثل في تسهيلات ائتمانية وخطابات ضمان.

وقال المصدر إن البنك يستهدف زيادة محفظة الائتمان بنحو 30% في نهاية العام الجاري.

بنك التنمية الصناعية قرض محفظة الائتمان

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