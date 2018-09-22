غرفة القاهرة: مد فترة معرض أهلا مدارس حتى السبت المقبل

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم السبت، إنه سيتم مد فترة معرض أهلا مدارس حتى السبت المقبل.

وأوضح العربي، أن المعرض الذي تنطمة الغرفة حاليا بمركز المؤتمرات بمدينة نصر بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية، كان من المقرر انتهاؤه 25 سبتمبر الجاري، لكن سيمتد العمل به.

وقال العربي إنه تم مد فترة المعرض لتحقيق أكبر استفادة من الخصومات، والتي كانت سببا واضحا في زيادة المبيعات.

وقال إن تقرير الغرفة عن المعرض منذ افتتاحه حتى الآن يشير إلى الإقبال الشديد عليه من كل مناطق المحافظة وهو ما دفعنا إلى التفكير في مد المعرض لدعم الراغبين في شراء احتياجات أبنائهم الدراسية استعدادا للموسم الجديد

وتراورحت التخفيضات على السلع بالمعرض بين 25 إلى50 %حتى يتمكن الزوار من شراء احتياجاتهم بالكامل بجانب إتاحة الفرصة أمام الأسر التي لم تتمكن من زيارة المعرض حتى الآن من زيارة المعرض وشراء احتياجات أبنائهم الدراسية .