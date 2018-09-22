التجارة تعلن انطلاق المهرجان الرابع للتمور نوفمبر المقبل

كتبت- إيمان منصور:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت، إن فعاليات المهرجان الرابع للتمور ستنطلق خلال الفترة من 7-9 نوفمبر المقبل، بواحة سيوة.

وأضاف نصار، أن المهرجان سيتضمن معرضًا وورش عمل ومسابقات ولقاءات للمشتريين والمستوردين من مختلف دول العالم .

وقال الوزير في البيان، إن النجاح الكبير الذي شهده المهرجان في دورته الثلاث الماضية يعد ركيزة أساسية لتنمية وتطوير صناعة التمور المصرية، خاصة وأن مصر تحتل المرتية الأولى عالميًا فى إنتاج التمور.

وخلال لقاء مع الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار، أشاد الوزير، بالدور البارز الذي لعبته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي للمساهمة في تنظيم هذا المهرجان والنهوض بصناعة وزراعة التمور في مصر .

ووفقا للبيان، بحث الطرفان خلال اللقاء، آخر الترتيبات الخاصة بالمهرجان الرابع للتمور المصرية، بمشاركة مصنعي ومصدري التمور من كافة أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل ، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلي عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.

وقال نصار، إن الوزارة تنفذ حاليا استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة التمور وزيادة قدراتها التنافسية بهدف زيادة معدلات التصدير من 38 ألف طن إلى 120 ألف طن سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة، من خلال التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.

وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا تطوير سلسلتي الإمداد والقيمة لقطاع التمور والاستفادة من مخلفات التمور والنخيل، وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور يعتمد علي النخيل، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب حيث تعد صناعة التمور من الصناعات كثيفة العمالة.

وقال الوزير إنه يجري حاليًا الترتيب لإنشاء مشروع ضخم لتنمية منطقة غرب سيوة يتضمن تطوير 100 ألف فدان، ويضم مشروعات سياحية وزراعية وصناعية ، فضلا عن دراسة إنشاء مصنع للتمور بكل من أسوان والواحات البحرية لتعظيم القيمة المضافة وإنتاج منتجات متعددة من التمور.

وأشار إلى أن مشروعات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى في مصر تتماشى مع التوجهات الحالية للدولة لتوفير فرص العمل ودعم مشروعات المرأة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.