قطاع الأعمال تتفق مع الزراعة والصناعة على بدء زراعة قطن قصير التيلة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم السبت، إن الوزير هشام توفيق، بحث مع وزيري الصناعة والزراعة، خطة تطوير منظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج وخاصة للشركات القابضة للغزل.

وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على البدء بتجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر، وإمكانية شراء واستيراد بذور جديدة تعطي إنتاجية عالية للفدان، وتعظيم الاستفادة من سمعة القطن المصري طويل التيلة في الخارج.

وحضر اللقاء، وزير الزراعة محمد أبو ستيت، ووزير الصناعة عمرو نصار، وعادل عبد العظيم رئيس معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية.

وأوضح البيان، أن اللقاء تناول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، والحلول المقترحة للتغلب عليها، وكذلك البدائل التكنولوجية فيما يخص عملية التبخير في المحالج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الإصلاح الشامل لقطاع الغزل والنسيج يأتي على رأس الأولويات في خطة التطوير وإعادة الهيكلة للشركات التابعة للوزارة، مشيرا إلى أن التطوير يستهدف رفع القيمة المضافة المحققة من القطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا.

كما تابع الوزير مع رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خطة إعادة الهيكلة للشركات التابعة وخاصة في ظل تنفيذ أعمال تطوير المحالج كخطوة أولى والتي تبدأ بتحديث محلج بمحافظة الفيوم حيث يجري حاليا إتمام المراحل الأخيرة في تركيبه بعد وصول الماكينات الحديثة وفقا للاتفاق الموقع مع إحدى الشركات الهندية لتوريد تلك المعدات، تمهيدا لتطوير 11 محلجا بتكلفة تقديرية تتجاوز مليار جنيه.