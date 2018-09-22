زيادة 10 جنيهات للكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقر سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم السبت، ليتراوح بين 39 و43 جنيها، في سوق العبور.

وزاد سعر كيلو الكابوريا بقيمة 10 جنيهات اليوم مقارنة بالأمس، ليتراوح بين 30 و125 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

كما استقر سعر كيلو البلطي بين 21.5 و23 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها.

وثبت أيضا سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها, وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 275 و325 جنيها.