أسعار الذهب تعود للانخفاض بعد تراجعها عالميًا

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الذهب، في مصر اليوم السبت، بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد، متأثرة بتراجعه عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب عيار 21 انخفضت اليوم إلى 602 جنيه للجرام، مقابل 605 جنيهات بالأمس.

وأرجع نجيب انخافض الذهب في السوق المحلي، إلى تراجعه في البورصة العالمية، خلال جلسة تعاملات الجمعة.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 516 جنيهًا، والذهب عيار 24 إلى 688 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 4816 جنيهًا.

ووفقا لوكالة رويترز، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1%، الجمعة، مع صعود الدولار الأمريكي أمام الجنيه الاسترليني واليورو بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مقترحا بديلا في محادثات بريكست.

وساعدت أيضا تحركات للصين لتعزيز الاستهلاك المحلي في دعم صعود الدولار الذي تقوده مراهنات المستثمرين على أن أحدث جولة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من غير المرجح أن تقوض النمو العالمي.

والوضع الذي يتمتع به الدولار من حيث كونه العملة الرئيسية للاحتياطيات يجعله المستفيد الرئيسي من المخاوف بشأن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما ينظر إلى أمريكا على أنها ستكون الأقل خسارة في النزاع.

وصعود الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب 0.8% في المعاملات الفورية إلى 1197.34 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن لامس أثناء الجلسة أدنى مستوى له منذ الحادي عشر من سبتمبر عند 1191.51 دولار. لكنه ينهي الأسبوع على زيادة قدرها 0.4%.